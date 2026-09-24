{"_id":"6ab52d393dedfb0bb007969e","slug":"video-police-personnel-beat-up-shopkeeper-at-aliganj-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एटा में पुलिसकर्मियों ने दुकानदार को पीटा, बीच सड़क पर बरसाए डंडे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा के अलीगंज में लोगों के झगड़े रोकने वाली पुलिस जब खुद गुंडागर्दी पर उतर आए, तो जनता क्या करे। ऐसा ही वाकया 22 सितंबर की रात अलीगंज के लोहारी दरवाजा क्षेत्र में हुआ। दुकान बंद कराने की बात पर मोबाइल कोबरा पर तैनात आरक्षी संदीप कुमार का दुकानदार से विवाद हो गया। आरोप है कि उसने साथी आरक्षियों को बुलाकर दुकानदार को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एसएसपी ने पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि 22 सितंबर की रात कोबरा-3 मोबाइल पर आरक्षी संदीप कुमार की ड्यूटी थी। लोहारी दरवाजा में रात 10:30 बजे दुकान बंद कराने की बात पर उसका दुकानदार अलीम से कहासुनी और झड़प हो गई। इसके बाद संदीप कुमार ने साथी आरक्षियों विनीत मावी, मोहित तालान, अनमोल और दिवाकर सिंह को मौके पर बुला लिया। ये सभी सिविल ड्रेस में थे। सभी ने मिलकर दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। सार्वजनिक स्थान पर डंडे से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे और लोग तरह-तरह की टिप्पणियां करने लगे। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी डॉ. इलामारन जी. ने बृहस्पतिवार को पांचों आरक्षियों को निलंबित कर दिया। सीओ ने बताया कि निलंबित आरक्षियों की विभागीय जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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