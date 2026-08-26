VIDEO: ईद मिलादुन्नबी पर एटा में निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी

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एटा में ईद मिलादुन्नबी पर बुधवार को शहर में जुलूस-ए-मोहम्मदी धूमधाम से निकाला गया। मुस्लिम बहुल इलाकों को हरे झंडों, बैनर, गुब्बारों और झालरों से सजाया गया। होली गेट स्थित दरगाह हजरत अब्दुल गफूर शाह मियां से एमएलसी आशीष यादव ने हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। जुलूस पटियाली गेट, मारहरा दरवाजा, दरगाह हसन शाह, पोता नगला, कटरा मोहल्ला, ठंडी सड़क, जीटी रोड और घंटाघर समेत विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। जुलूस में आकर्षक झांकियां और मुहम्मदी झंडे आकर्षण का केंद्र रहे। जगह-जगह पुष्पवर्षा कर जुलूस का स्वागत किया गया। लोगों ने पेयजल, फल और मिष्ठान का वितरण किया। सकीट कस्बे में पूर्व विधायक अजय यादव समेत अन्य लोगों ने इमामों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। जलेसर, मारहरा में भी जुलूस निकाला गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहा।

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