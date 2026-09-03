VIDEO: बाजार में जन्माष्टमी की राैनक, झूले और बांसुरी से सजी दुकानें

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एटा के सकीट कस्बे के मुख्य बाजार में जन्माष्टमी को लेकर दुकानें सज गई हैं। बाजार में कान्हा के श्रृंगार, झूले, बांसुरी, मोर मुकुट और कपड़ों की रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ जन्माष्टमी का माहौल नजर आ रहा है। दुकानों पर इस बार लड्डू गोपाल और राधा-कृष्ण की आकर्षक मूर्तियों की सबसे ज्यादा मांग है।

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