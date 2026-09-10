पीएम सूर्य घर योजना में बड़ा पेंच: 1841 फाइलों पर लगा ब्रेक,  वेंडर्स की लापरवाही पड़ रही भारी

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टोरंट पावर में पीएम सूर्य घर के करीब 2913 मामले लंबित हैं। जिसमें से सोलर प्लांट वेंडर्स की लेटलतीफी और कागजात में कमियों की वजह से 1841 आवेदकों की फाइलें मंजूर नहीं हो सकीं। इससे उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलने में देरी हो रही है। यूपी नेडा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पंजीकृत वेंडर्स को 15 दिन के भीतर इन मामलों को निस्तारित करने की सख्त चेतावनी दी है।योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। पैनल लगने के बाद टोरंट पावर की टीम निरीक्षण करती है, जिसके बाद ही सब्सिडी व अन्य लाभ का रास्ता साफ होता है। टोरंट पावर के सहायक महाप्रबंधक से यूपी नेडा को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वेंडर्स के स्तर पर 1841 मामलों में तकनीकी खामियां और लापरवाही मिली है। कहीं सोलर प्लांट पर पीएम सूर्य घर का अनिवार्य लोगो नहीं लगा है, तो कहीं संयुक्त कमीशनिंग रिपोर्ट (जेसीआर) ही विभाग में जमा नहीं की गई है।यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी प्रेमचंद्र ने सभी पंजीकृत वेंडर्स को पत्र जारी कर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वेंडर्स अपने स्तर पर लंबित सभी 1841 प्रकरणों को 15 दिन के भीतर हर हाल में निस्तारित करें।क्रम संख्या वर्तमान स्थिति लंबित मामलों की संख्या1- सुधार/रिडीम के लिए वापस 3582- सोलर प्लांट पर पीएम सूर्यघर का लोगो गायब 2073- संयुक्त कमीशनिंग रिपोर्ट (जेसीआर) जमा नहीं 7474- मीटरिंग और इंटरकनेक्शन लागत का भुगतान लंबित 529कुल- 1841