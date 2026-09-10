{"_id":"6aa2374efaff47e73e0a2970","slug":"dayalbagh-road-sinks-again-30th-collapse-in-four-years-sewer-line-leakage-blamed-agra-up-2026-09-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आगरा का लाचार सिस्टम: चार साल में 30वीं बार धंसी दयालबाग की सड़क, हुआ इतना बड़ा गड्ढा; जिसमें समा जाएगी कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



आगरा के दयालबाग में बिछाई गई घटिया गुणवत्ता की सीवर लाइन के लीक होने से बुधवार को एक बार फिर से सड़क धंस गई, जिससे गहरा गड्ढा हो गया। दयालबाग 100 फुटा रोड और अदनबाग को इससे जोड़ने वाले दो किमी. हिस्से में यह 30 वीं बार सड़क धंसी है। मरम्मत के लिए पहुंची वीए टेक वबाग की टीम ने बैरिकेडिंग कर खुदाई शुरू की है। अदन बाग मोड़ पर ही दो अन्य जगहों पर सड़क धंसने की आशंका है।

दयालबाग में 100 फुटा रोड, अदन आग और जयराम बाग से दयालबाग को जोड़ने वाली सड़क पर घटिया सीवर लाइन बिछाई गई। देर रात तक वीए टेक वबाग की टीम गड्ढे की खुदाई कर क्षतिग्रस्त सीवर लाइन की तलाश करने में लगी रही। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर तनवीर शर्मा ने बताया कि लीकेज मिलने के बाद मरम्मत की जाएगी। 10 अगस्त को जयराम बाग के पास सड़क धंसी थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार को सड़क धंसने पर हुए गहरे गड्ढे में किसी के गिरने से कोई हादसा न हो, इसलिए बैरिकेडिंग कराई गई है। क्षेत्रीय निवासी सौरभ चौधरी ने बताया कि चार साल के अंदर यहां 15 से 125 फीट तक चौड़े गड्ढे सीवर लाइन में रिसाव के कारण हो चुके हैं। बार-बार हादसे हो रहे हैं,लेकिन सीवर लाइन बदलने का काम शुरू नहीं किया जा रहा, जबकि मंडलायुक्त के निर्देश पर बनी कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है।





विज्ञापन