VIDEO: एटा रेलवे स्टेशन पर 175 मीटर बढ़ रहा प्लेटफॉर्म, लंबी ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

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एटा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और लंबी ट्रेनों के संचालन को देखते हुए प्लेटफॉर्म विस्तार का काम कराया जा रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म को करीब 175 मीटर तक बढ़ाया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लंबी ट्रेनों के कोच प्लेटफॉर्म पर आसानी से आ सकेंगे। इससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में सहूलियत होगी। रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म विस्तार का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में और सुधार होगा।

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