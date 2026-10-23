VIDEO: शिक्षा में सुधार और रोजगार की आस में किया मतदान

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शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की उम्मीद के साथ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शहर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में मतदान करने पहुंचे लोगों ने कहा कि बेहतर शिक्षा और रोजगार ही युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता और सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। वहीं, युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए। रिक्त पदों पर समय से भर्ती होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी। मतदाताओं ने कहा कि रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलने से युवाओं का पलायन भी रुकेगा। लोगों को उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि इन मुद्दों को प्राथमिकता देकर ठोस कदम उठाएंगे, ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सकें।

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