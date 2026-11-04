Deoria News: दहेज हत्या में पति और सास दोषमुक्त

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गौरी बाजार थाना क्षेत्र के रैश्री गांव निवासी अखिलेश की शादी 31 जनवरी 2022 को गोरखपुर जिले के चौरीचौरा निवासी संजना से हुई थी। 26 मई को संजना की हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 28 जून को उसकी मौत हो गई। मृतका की मां अनीता देवी की तहरीर पर 16 जुलाई को पति अखिलेश, सास मंजू देवी समेत पांच लोगों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप था कि तीन लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को लेकर संजना को प्रताड़ित किया जाता था।पुलिस ने जांच के बाद पति और सास के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आठ गवाह पेश किए। मृतका की मां, पिता समेत अन्य गवाहों ने दहेज मांग और उत्पीड़न के आरोपों का समर्थन नहीं किया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण दम घुटना बताया गया था मगर अन्य साक्ष्यों से हत्या का आरोप साबित नहीं हो सका। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही मृतका की मां को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अलग कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।