देवरिया: सीएचसी रुद्रपुर के कर्मचारी आवास में महिला मृत मिली

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देवरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रुद्रपुर के कर्मचारी आवास में गुड़िया विश्वकर्मा (पत्नी चमनलाल) मृत अवस्था में मिलीं। पुलिस अधीक्षक अभिजित आर. शंकर के अनुसार, 112 के माध्यम से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मौके पर शांति है।

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