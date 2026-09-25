माध्यमिक स्कूलों की प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आज से होगी शुरू

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माध्यमिक स्कूलों की प्रांतीय कुश्ती प्रतियोगिता की तैयारी पूरी हो गई है। राजकीय इंटर कालेज देवरिया में प्रतियोगिता शुक्रवार को शुरू होगी। इसमें प्रतिभाग करने के लिए पहलवानों का पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ मंडलों के पहलवान पहुंच चुके हैं। वहीं बाकी के शुक्रवार को आएंगे। पहले दिन पहलवानों का वजन लिया जाएगा।

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