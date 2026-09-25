{"_id":"6ab623439d99dba35f06c695","slug":"video-suraj-from-deoria-killed-in-missile-attack-in-oman-family-devastated-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"ओमान में मिसाइल हमले में देवरिया के सूरज की मौत, परिवार में मचा कोहराम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ओमान में वाणिज्यिक जहाज पर हुए मिसाइल हमले में गौरी बाजार क्षेत्र के कर्मजीतपुर गांव निवासी सूरज यादव की मौत हो गई। बुधवार देर रात सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक सूरज मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और अगस्त में रोजगार के लिए ओमान गया था। भारत आ रहे जहाज पर हमले में उसकी जान चली गई। परिवार पार्थिव शरीर के भारत आने का इंतजार कर रहा है, गांव में शोक का माहौल है।

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