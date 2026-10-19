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देवरिया: मिशन शक्ति के तहत छात्रा पायल सिंह बनीं एक दिन की थाना प्रभारी

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 05:43 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 05:43 PM IST







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देवरिया के तरकुलवा में मिशन शक्ति अभियान के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छात्रा पायल सिंह को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान पायल सिंह ने थाना प्रभारी की भूमिका निभाई और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही थाने की कार्यप्रणाली को समझा और पुलिस की जिम्मेदारियों की जानकारी प्राप्त की। ... और पढ़ें

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