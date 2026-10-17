{"_id":"6ad3701e3506bab9fc0625ab","slug":"video-school-safety-audit-conducted-at-karmel-banrahi-composite-school-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: कंपोजिट स्कूल करमेल बनरही में सुरक्षा व्यवस्था की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवरिया के रुद्रपुर स्थित कंपोजिट स्कूल करमेल बनरही में शनिवार को स्कूल सेफ्टी ऑडिट एवं रिस्क असेसमेंट कार्यक्रम के तहत विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया गया। विशेषज्ञों की टीम ने भवनों का भौतिक सत्यापन किया और परिसर में सुरक्षा इंतजामों की जांच की।

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