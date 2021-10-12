सपा सरकार बनने पर युवाओं को मिलेगी पक्की नौकरी : ब्रह्मा शंकर

विज्ञापन



उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार के पास महिलाओं की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लूट, हत्या, चोरी, डकैती की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। समाजवादी सरकार ने कन्या विद्याधन, एंबुलेंस सेवा, समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया गया था। जिसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। विज्ञापन

इस दौरान फखरुद्दीन खान, मंजूर हसन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय कुमार मल्ल, बैजनाथ मिश्र, सुभाष पाठक माैजूद रहे। संवाद उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार के पास महिलाओं की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लूट, हत्या, चोरी, डकैती की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। समाजवादी सरकार ने कन्या विद्याधन, एंबुलेंस सेवा, समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया गया था। जिसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है।इस दौरान फखरुद्दीन खान, मंजूर हसन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय कुमार मल्ल, बैजनाथ मिश्र, सुभाष पाठक माैजूद रहे। संवाद

तरकुलवा। प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में सपा सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म कर युवाओं को पक्की नौकरी दी जाएगी। यह बातें उन्होंने बुधवार को पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नेरूआरी व मुरार छापर में जन चौपाल को संबोधित करते हुए कहीं।