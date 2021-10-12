Deoria News: भाजपा सरकार में बिजली व्यवस्था ध्वस्त, महंगाई चरम पर
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 24 Sep 2026 01:07 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
लार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक बुधवार को नगर में कैंप कार्यालय पर हुई। मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय शेखर मल्ल ‘रोशन’ ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। महंगाई चरम पर है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। संगठन को बूथ, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, मंडल और ब्लॉक स्तर तक मजबूत एवं सक्रिय बनाना हमारी प्राथमिकता है। जनता जनविरोधी सरकार से छुटकारा चाहती है।
जिला उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र पांडेय ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद स्थापित करने और संगठन को मजबूत बनाने में जुटने का आह्वान किया। इस दाैरान पार्टी कार्यकर्ता माैजूद रहे।
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लार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक बुधवार को नगर में कैंप कार्यालय पर हुई। मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय शेखर मल्ल ‘रोशन’ ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। महंगाई चरम पर है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। संगठन को बूथ, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, मंडल और ब्लॉक स्तर तक मजबूत एवं सक्रिय बनाना हमारी प्राथमिकता है। जनता जनविरोधी सरकार से छुटकारा चाहती है।
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जिला उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र पांडेय ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद स्थापित करने और संगठन को मजबूत बनाने में जुटने का आह्वान किया। इस दाैरान पार्टी कार्यकर्ता माैजूद रहे।
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