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देवरिया: डीएम और एसपी ने बच्चों के साथ किया मध्याह्न भोजन, परखी गुणवत्ता

अनुराग रंजन

Updated Sat, 17 Oct 2026 06:18 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 06:18 PM IST







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देवरिया में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने शनिवार को कंपोजिट विद्यालय रुद्रपुर का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन किया और उसकी गुणवत्ता परखी। उन्होंने विद्यालय में पठन-पाठन, शिक्षकों की उपस्थिति, कक्षाओं के संचालन और साफ-सफाई का भी जायजा लिया। ... और पढ़ें

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