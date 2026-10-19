{"_id":"6ad607dd54f80a8f260fbe46","slug":"video-deoria-police-launches-awareness-campaign-against-child-marriage-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: मिशन शक्ति के तहत लघु फिल्म दिखाकर बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा का दिया संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवरिया में मिशन शक्ति फेज 6.0 के तहत रविवार को बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने गांवों में चौपाल लगाकर महिलाओं, बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी। इस दौरान ‘बढ़ते बच्चे’ लघु फिल्म दिखाकर बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कोतवाली में आयोजित सम्मेलन में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी बताया गया।

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