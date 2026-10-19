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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Deoria Police Launches Awareness Campaign Against Child Marriage

देवरिया: मिशन शक्ति के तहत लघु फिल्म दिखाकर बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा का दिया संदेश

Mon, 19 Oct 2026 05:36 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Mon, 19 Oct 2026 05:36 PM IST
Deoria Police Launches Awareness Campaign Against Child Marriage
देवरिया में मिशन शक्ति फेज 6.0 के तहत रविवार को बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने गांवों में चौपाल लगाकर महिलाओं, बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी। इस दौरान ‘बढ़ते बच्चे’ लघु फिल्म दिखाकर बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कोतवाली में आयोजित सम्मेलन में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी बताया गया।
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