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चंदौली के 3.07 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक, VIDEO
जिले में रविवार से पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। इसके तहत शून्य से पांच वर्ष तक के 3,07,678 बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि सोमवार से स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक देंगी।
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