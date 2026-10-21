पीडीडीयू जंक्शन पर शुरू हुआ होल्डिंग एरिया, VIDEO

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वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित एयर शो में जाने वालों की भीड़ पीडीडीयू जंक्शन पर हो सकती है। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन पर होल्डिंग एरिया खोला गया है। बुधवार की देर शाम डीआरएम उदय सिंह मीना ने पीडीडीयू जंक्शन का निरीक्षण किया।

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