कई अस्पातल में भर्ती

आरती ने बताया कि 10 बजे करीब खेत में एक सांप ने आकर सीधे हाथ की कलाई पर डस लिया। मां और भाई के साथ यहां आई हूं। वहीं, खुशहालपुर निवासी लाल सिंह की 24 वर्षीय पुत्री शांति सुबह सोने के बाद उठी तो देखा एक सांप उसके पास से जा रहा था। उल्टे हाथ पर खून निकलने पर उसने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद पिता उसे दोपहर करीब एक बजे इमरजेंसी लेकर पहुंचे। इसके अलावा गुलावठी के चिड़ावक निवासी 46 वर्षीय लाल मोहम्मद, इमलिया निवासी 35 वर्षीय पूजा, दौलतपुर कलां निवासी 63 वर्षीय संजय सिंह सांप के डसने पर इमरजेंसी पहुंचे। इन सभी को भर्ती कर एएसवी लगाई गई।