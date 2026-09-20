{"_id":"6aaf9bb8c70543186f0385f5","slug":"video-farewell-was-bid-in-bulandshahr-amidst-clouds-of-coloured-powder-and-chants-of-ganpati-bappa-morya-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर: रंग-गुलाल और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ दी गई विदाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर में पूरे शहर में रविवार को गणेश विसर्जन धूमधाम से किया गया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। नगर की अंबा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, हरि एन्क्लेव सहित कई कॉलोनियों में स्थापित गणपति बप्पा का विसर्जन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। सुबह से ही पंडालों में अंतिम आरती के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आरती के बाद विसर्जन यात्रा शुरू हुई। आगे-आगे डीजे पर भक्ति गीत और पीछे-पीछे अबीर-गुलाल उड़ाते हुए सैकड़ों श्रद्धालु नाचते-गाते चल रहे थे। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी बप्पा को विदा करने में जुटे थे।दोपहर में यह सभी विसर्जन यात्राएं वलीपुरा स्थित नहर पर पहुंचीं, जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह व श्रद्धा देखते ही बन रही थी।

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