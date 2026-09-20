बुलंदशहर: बीमार मां से मिलकर लौट रही शारदा देवी की मौत, हाईवे पर कार ने बाइक को मारी टक्कर; बेटा गंभीर

बुलंदशहर में हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का उपचार जारी है। हादसा कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र में हाईवे-34 स्थित कैलाश अस्पताल कट पर हुआ। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले में कार्रवाई कर रही है।

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हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव परपा निवासी 45 वर्षीय शारदा देवी अपने बेटे के साथ अलीगढ़ के गांव जेहराना में अपनी बीमार मां से मिलने गई थीं। वहां से लौटते समय हाईवे पर उनकी बाइक को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में शारदा देवी की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।