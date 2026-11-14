पत्नी ने मायके में पति को जमकर पीटा

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यूपी के बुलंदशहर जिले के खटीक पाड़ा में एक पति ने ससुराल में हंगामा किया। पत्नी और उसके परिजनों ने मिलकर पति के साथ जमकर मारपीट की। पत्नी का आरोप है कि पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसी कारण वह पिछले काफी समय से अपने मायके में रह रही थी। पति मायके पहुंचा और पहले उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। इसके बाद पत्नी के परिजनों ने दामाद की पिटाई कर उसे सबक सिखाया।

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