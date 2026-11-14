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पत्नी ने मायके में पति को जमकर पीटा: ससुराल पहुंचकर युवक ने की ऐसी हरकत, भड़क गए सभी ससुराली

Sat, 14 Nov 2026 12:45 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, खुर्जा (बुलंदशहर)
अमर उजाला नेटवर्क, खुर्जा (बुलंदशहर) Published by: Akash Dubey Updated Sat, 14 Nov 2026 12:45 PM IST
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Wife along with her family members beat her husband
युवक को पीटती महिला और अन्य लोग - फोटो : अमर उजाला

यूपी के बुलंदशहर जिले के खटीक पाड़ा में एक पति ने ससुराल में हंगामा किया। पत्नी और उसके परिजनों ने मिलकर पति के साथ जमकर मारपीट की। पत्नी का आरोप है कि पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसी कारण वह पिछले काफी समय से अपने मायके में रह रही थी। पति मायके पहुंचा और पहले उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। इसके बाद पत्नी के परिजनों ने दामाद की पिटाई कर उसे सबक सिखाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है और कार्रवाई में जुट गई है।

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