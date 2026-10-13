बुलंदशहर में महिला सशक्तिकरण: एनसीसी महिला कैडेट्स ने कालाआम चौराहे पर संभाला यातायात

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बुलंदशहर। मिशन शक्ति 6.0 के तहत महिलाओं, बालिकाओं को जागरूक करने और सशक्त बनाने के अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को एनसीसी कैडेट्स ने नगर के कालाआम चौराहे पर यातायात संचालित किया। इस दौरान कैडेट्स ने वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति भी जागरू किया। बता दें कि नगर का कालाआम चौराहा मुख्य चौराहे में है। कालाआम चौराहे कलक्ट्रेट और कोर्ट के लिए मार्ग जाता है। वहीं, जिला चिकित्सालय, डीएम रोड, स्याना अड्डा और पुलिस लाइन के लिए भी मार्ग जाता है, जिसके चलते कालाआम चौराहे से बड़ी संख्या में वाहन चालक होकर गुजरते हैं। कैडेट्स के यातायात संचालित करने के दौरान यातायात निरीक्षक राजपाल सिंह तोमर समेत अन्य यातायात कर्मी भी मौजूद रहे। वहीं, चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों ने कैडेट्स के संकेतकों का पालन करते हुए उनके यातायात को संचालित किए जाने की सराहना की। संवाद

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