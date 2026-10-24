मिट्टी देकर लौट रहे दो भाइयों को कार ने रौंदा, मौत

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यूपी के खुर्जा स्थित एनएच-34 पर बगराई कट के पास शनिवार शाम को तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार चचेरे दो भाइयों की मौत हो गई। जो अनूपशहर में अपनी नानी के इंतकाल पर मिट्टी देकर लौट रहे थे। वहीं, पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर कार को कब्जे में ले लिया है।

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