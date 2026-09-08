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बुलंदशहर: भगवत प्रसाद मकवाना का स्वागत, बोले- सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जाती है भाजपा

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 08 Sep 2026 09:58 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 09:58 PM IST







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राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना बनाए गए। उनके गृह जनपद बुलंदशहर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मकवाना ने केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी का धन्यवाद व्यक्त किया। ... और पढ़ें

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