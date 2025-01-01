Budaun News: सहसवान में निजी अस्पताल में पकड़ी गई बिजली चोरी, 60 कनेक्शन कटे

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चेकिंग के दौरान शहर के एक निजी अस्पताल समेत दो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम ने पाया कि दोनों जगह मीटर को बाईपास कर सीधे बिजली का उपयोग किया जा रहा था। 60 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। मौके पर ही करीब 5 लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई। अधीक्षण अभियंता अजय कुमार ने बताया कि दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ बिजली चोरी की धाराओं में एंटी पावर थेफ्ट थाने में केस दर्ज कराया गया है। संवादउझानी में 39,284 यूनिट का स्टोर रीडिंग में पकड़ा घोटालाउझानी। विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम में सघन चेकिंग के दौरान 7 परिसरों में स्टोर रीडिंग का बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया।जेई अविनाश कुमार की टीम ने बृहस्पतिवार को हाई-लॉस उपभोक्ताओं की जांच की। जांच में पाया गया कि मीटर में रीडिंग ज्यादा थी, लेकिन बिल कम बनाया जा रहा था। कुल 39,284 यूनिट की हेराफेरी उजागर हुई। सबसे बड़ा मामला लक्ष्मी वर्मा का है, जहां 16,428 के मुकाबले 2,356 यूनिट का बिल बना था, यानी 14,072 यूनिट स्टोर। भागा देवी के यहां 7,694 और संतोष यादव के यहां 5,300 यूनिट का अंतर मिला।अधिशासी अभियंता सत्येंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि सभी 7 उपभोक्ताओं को संशोधित बिल जारी किया जा रहा है और संलिप्त मीटर रीडरों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। संवाददातागंज में चोरी की बिजली जलाते 6 लोग पकड़ेदातागंज। विद्युत निगम ने बृहस्पतिवार तड़के सघन चेकिंग अभियान चलाया। संयुक्त टीम ने दातागंज क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में औचक निरीक्षण किया।इस दौरान 6 लोग कटिया डालकर और अन्य अवैध तरीकों से बिजली चोरी करते पकड़े गए। टीम ने सभी आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धाराओं में एंटी पावर थेफ्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही बकाया और जुर्माने की वसूली के लिए नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।अधिशासी अभियंता नागेन्द्र सिंह ने बताया कि निगम की ओर लाइन लॉस को कम करने के लिए चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। संवाद