Budaun News: एक चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर तो निलंबित दरोगा को किया बहाल

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जारी तबादला सूची के अनुसार, निरीक्षक राजवीर सिंह को निरीक्षक अपराध उघैती से निरीक्षक अपराध दातागंज बनाया गया है। उपनिरीक्षक रिंकू कुमार को बस्तोई सीकरी, गौरव कुमार को ककराला से चौकी इस्लामनगर कस्बा, राजू राणा को वीआईपी सेल से ककराला, अनंत अमौरिया को जवाहरी पुरी से कादरचौक, रोडवेज से आकाश कुमार को जवाहरपुरी, नाधा चौकी से प्रदीप कुमार को रोडवेज, नवादा से योगराज सिंह को नाधा, कादरचौक से राकेश कुमार वर्मा को नवादा भेजा गया है।वहीं नरैनी चौकी से भूपेंद्र सिंह को शेखूपुर, अशोक कुमार वर्मा को नरैनी चौकी का प्रभारी बनाया है। नूरपुर चौकी प्रभारी संजीव कुमार शर्मा को लाइन हाजिर किया गया है। थाना इस्लामनगर से गौतम पांडेय को नूरपुर पिनौनी, विशेष जांच प्रकोष्ठ से गौरव तेवतिया को बिनावर, दातागंज से अवधेश पाराशर को रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर (आरटीसी), थाना मुजरिया से विक्रांत कुमार को उझानी, उसहैत से किशनवीर सिंह को सहसवान, अखिलेश कुमार को न्यायालय सुरक्षा में भेजा गया है।इसके साथ ही पुलिस लाइन से उपनिरीक्षक संजय सिंह सिरोही को सहसवान, मनोज कुमार को फैजगंज बेहटा, योगेश कुमार को शहर कोतवाली, युगरतन सिंह को मूसाझाग, बलवीर सिंह को कादरचौक, अनेक कुमार उसावां, अरविंद कुमार फैजगंज बेहटा, सौदान सिंह को उघैती, लक्ष्मण सिंह को सिविल लाइंस, कमरुद्दीन खान को मुजरिया, सत्यवीर सिंह को दातागंज और महिला उपनिरीक्षक ऋतु रानी पुलिस लाइन से बिनावर भेजा गया है।