Budaun News: सिटी में आज

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- सैदपुर सीएचसी की आरबीएस टीम की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर ग्राम सुरसेना में पूर्वाह्न 11 बजे से।

ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता : जिले भर में उमंग एक पहचान कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय परीक्षा का आयोजन सुबह नौ बजे से।

सेवा संकल्प : सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में भर में कार्यक्रम सुबह दस बजे से।

उत्तम मार्दव : बिल्सी के मोहल्ला संख्या दो स्थित चंद्रप्रभु जैन मंदिर में पर्युषण पर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव कार्यक्रम शाम सात बजे से।

डांडिया नृत्य : बिरूआबाड़ी मंदिर के पास भोला धाम में श्रीगणेश कथा, राधा अष्टमी महोत्सव और डांडिया नृत्य शाम सात बजे से।

स्वास्थ्य शिविर : उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से रोडवेज डिपो पर स्वास्थ्य शिविर सुबह सात बजे से।