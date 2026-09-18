{"_id":"6aacc2116e91f3df7d00fb7a","slug":"masala-dosa-shop-worker-dies-due-to-water-tank-falls-due-to-strong-winds-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: तेज हवा से पानी का टैंक गिरा, डोसा की दुकान के कर्मचारी की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बदायूं: तेज हवा से पानी का टैंक गिरा, डोसा की दुकान के कर्मचारी की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Published by: Mukesh Kumar
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:16 AM IST
Link Copied
बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड स्थित मैकूलाल पुलिस चौकी के पास बृहस्पतिवार देर रात पानी का टैंक गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।
मृतक की पहचान 25 वर्षीय राकेश पुत्र राजेश निवासी माल गोदाम रोड सिविल लाइंस के रूप में हुई है। राकेश मैकूलाल चौकी के पास संचालित मसाला डोसा की दुकान पर करीब डेढ़ महीने से बर्तन साफ करने का काम कर रहा था। बृहस्पतिवार रात तेज हवा चलने के दौरान दुकान के बराबर में नगर पालिका परिषद की ओर से लगवाई गई प्याऊ के ऊपर रखा पानी से भरा टैंक अचानक नीचे गिर गया।
पास ही बर्तन धो रहा राकेश उसके नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।