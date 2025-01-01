Budaun News: सामूहिक विवाह आज, 750 जोड़े बंधेंगे विवाह बंधन में

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जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 750 से अधिक जोड़ों का विवाह एक साथ संपन्न कराया जाएगा। सुबह 10 बजे से विवाह की रस्में शुरू होंगी। इसमें सदर में लगभग 450 और बिल्सी में 300 से अधिक जोड़े शामिल रहेंगे। सभी जोड़ों का सत्यापन पूरा हो चुका है। शादी वाले दिन उन्हें सरकार की ओर से सहायता राशि, कपड़े, बर्तन और गृहस्थी का सामान दिया जाएगा।कार्यक्रम में जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारियों के मौजूद रहने रहेंगे। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। चिकित्सा विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद रहेगी। सभी जोड़ों का विवाह पूरे रीति-रिवाज और सम्मान के साथ संपन्न कराया जाएगा। आयोजन को लेकर लाभार्थी परिवारों में खुशी का माहौल है।