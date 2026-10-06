{"_id":"6ac4dfd7037b4f0ef60e50a2","slug":"video-man-died-after-being-hit-by-a-rotavator-in-budaun-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: रोटावेटर की चपेट में आने से युवक की मौत, खेत में जोताई के दौरान हुआ हादसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र के भीमपुर दोस्तपुर गांव में सोमवार रात खेत जोतते समय रोटावेटर की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। वह ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठा था, संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। चालक ट्रैक्टर छोड़कर जुनावई थाने पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। जुनावई पुलिस की सूचना पर जरीफनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छत्रपाल परिवार का इकलौता कमाने वाला था, उसके चार बच्चे हैं।

... और पढ़ें