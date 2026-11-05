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धनतेरस 2026: बदायूं के बाजारों में छाई त्योहार की रौनक, धनतेरस पर होगी धनवर्षा
बरेली में धनतेरस के लिए बाजार सज गए हैं और व्यापारियों को शुक्रवार को अच्छी खरीदारी की उम्मीद है। सराफा और बर्तन बाजार में रौनक है। सराफा कारोबारी कमल गुप्ता ने बताया कि 60 वर्षों में पहली बार चांदी के हाथी, मछली और कछुए की मांग बढ़ी है। बर्तन बाजार में स्टील, पीतल और तांबे के नए डिजाइन वाले बर्तन उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल शोरूम पर भी बुकिंग हो रही है। बाजार में सजावट के सामान की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ रही है।
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