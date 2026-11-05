Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Dhanteras 2026 Festive fervor grips the markets of Badaun

बदायूं के बाजारों में रौनक: धनतेरस पर खरीदारी का बदला ट्रेंड, चांदी के हाथी-मछली और कछुआ की भी मांग

Thu, 05 Nov 2026 05:58 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 05 Nov 2026 05:58 PM IST
सार

धनतेरस पर व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। सराफा और बर्तन बाजार में रौनक है। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल शोरूम पर भी बुकिंग हो रही है। बाजार में सजावट के सामान की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ रही है।

विज्ञापन
Dhanteras 2026 Festive fervor grips the markets of Badaun
दुकान में रखीं चांदी की मूर्तियां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदायूं में धनतेरस के लिए बाजार सज गए हैं। सराफा और बर्तन बाजार में रौनक छाई है। व्यापारियों को शुक्रवार को धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए ग्राहकों का इंतजार है। व्यापारियों ने दुकानों में नया स्टॉक भरा है। इस बार जमकर धनवर्षा की उम्मीद है। धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और झाड़ू तक खरीदने की परंपरा है। सराफा कारोबारियों के अनुसार इस बार अच्छा कारोबार की उम्मीद है। पिछले साल के मुकाबले ग्राहकों की ओर से अधिक बुकिंग की गई है।

विज्ञापन


Trending Videos

सिक्के की जगह हाथी और मछली की बढ़ी मांग, बदला ट्रेंड
सराफा कारोबारी कमल गुप्ता ने बताया कि 60 वर्षों में पहली बार ट्रेंड बदला है। पहले जहां ग्राहक सोने-चांदी के सिक्के, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति आदि खरीदते थे, लेकिन अब लोग चांदी के हाथी, मछली और कछुआ अपने वास्तु के अनुसार खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राहकों की बुकिंग को देखते हुए पहले से ही यह तैयार करा लिए गए थे। इसी के साथ ही ग्राहकों के लिए उपहार भी दिए जा रहे हैं। सराफा कारोबारी नितिन वर्मा ने बताया कि लक्ष्मी-गणेश के सिक्के, चांदी की कटोरी, चम्मच, गिलास और पूजा के बर्तनों की भी मांग बनी हुई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए अलग-अलग रेंज का सामान रखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

Dhanteras 2026 Festive fervor grips the markets of Badaun
बर्तन की दुकान पर ग्राहक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बर्तन बाजार में सजी दुकानें
बर्तन व्यापारी संजीव कुमार पिछले दो दिनों से लगातार दुकान को सेट करने में लगे हुए हैं। शुक्रवार को धनतेरस है, इस दिन दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इस बार स्टील, पीतल, तांबा और कांस्य के बर्तनों की नई वैरायटी आई हैं। दुकानदार अजय ने बताया कि दुकान में कई तरह के ट्रेंड वाले और डिजाइनर बर्तन मौजूद हैं। दुकान पूरी तरह तैयार कर ली गई है। इस बार उम्मीद है कारोबार अच्छा होगा। उन्होंने बताया कि डिनर सेट, कुकर, कड़ाही, थाली सेट और गिफ्ट आइटम की मांग सबसे अधिक है।
विज्ञापन

दुकानों पर भी भीड़ बढ़ने लगी
बाजार में झालर, लाइटिंग, रंगोली के रंग, दिए और सजावट के सामान की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और मोबाइल की बुकिंग हो रही है। ऑटोमोबाइल शोरूम पर भी धनतेरस पर डिलीवरी के लिए वाहनों को सजाया गया है। धनतेरस को लेकर बाजार में जबरदस्त उत्साह है। व्यापारी और ग्राहक दोनों ही इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed