Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:38 AM IST
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स्वास्थ्य शिविर : सैदपुर, बिल्सी सीएचसी, म्याऊं पीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर सुबह आठ बजे से।
- सैदपुर सीएचसी की आरबीएस टीम की ओर से गांव मनवा में संक्रामक रोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से।
कथा : बिरुआबाड़ी मंदिर के पास भोला धाम में गणेश पुराण की कथा शाम सात बजे से।
आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम सात बजे से।
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- सैदपुर सीएचसी की आरबीएस टीम की ओर से गांव मनवा में संक्रामक रोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से।
कथा : बिरुआबाड़ी मंदिर के पास भोला धाम में गणेश पुराण की कथा शाम सात बजे से।
आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम सात बजे से।