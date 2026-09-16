Budaun News: सिटी में आज

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- सैदपुर सीएचसी की आरबीएस टीम की ओर से गांव मनवा में संक्रामक रोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से।



कथा : बिरुआबाड़ी मंदिर के पास भोला धाम में गणेश पुराण की कथा शाम सात बजे से।



आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम सात बजे से।

स्वास्थ्य शिविर : सैदपुर, बिल्सी सीएचसी, म्याऊं पीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर सुबह आठ बजे से।