'भाजपा को जीरो की आदत डाल लेनी चाहिए' अखिलेश यादव का तीखा वार!

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समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में विकास कार्यों और जमीन अधिग्रहण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर अयोध्या के लोगों के हितों की अनदेखी की गई और किसानों को जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को अब शून्य यानी ‘जीरो’ की आदत डाल लेनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि वह 12 नवंबर को अयोध्या जाएंगे और वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे।

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