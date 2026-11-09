यूपी में तीन की दर्दनाक मौत: छत पर सीमेंट का लेप और नीचे पीवीसी, नवजात को स्तनपान करा रही थी मां, अचानक गई जान

1 of 11 Kanpur House Collapse - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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एक ही घर में तीन मौतों से कोहराम मच गया। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी, एडीसीपी योगेश कुमार, एसीपी कल्याणपुर, तहसीलदार आदि ने निरीक्षण किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।



भवसिंह निवासी अवधेश शुक्ला उर्फ लालू कालपी रोड में इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं। परिवार में दो बेटे हर्षित उर्फ रामजी, अमन शुक्ला और अवधेश की मां विनोदिनी (75) हैं। पत्नी ऊषा का आठ साल पूर्व निधन हो चुका है। प्राइवेटकर्मी बड़े बेटे हर्षित की डेढ़ वर्ष पूर्व गुमटी नंबर पांच निवासी अंशिका (27) से शादी हुई थी। 21 दिन पहले अंशिका ने बेटे को जन्म दिया। उसका नाम आरव रखा गया। कानपुर के पनकी पड़ाव के भवसिंह में रविवार सुबह कच्चे मकान के कमरे की कच्ची छत ढह गई। मलबे में दबकर 21 दिन के नवजात, उसकी मां और दादी की मौत हो गई। तेज आवाज सुन परिजन ने ग्रामीणों के साथ मिलकर किसी तरह तीनों को मलबे से बाहर निकाला।

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2 of 11 परिजनों से जानकारी लेते डीसीपी पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी व एडीसीपी योगेश कुमार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

परिजन ने बताया कि रविवार सुबह परिवार दिवाली की तैयारियों में जुटा हुआ था। सुबह करीब 7:30 बजे हर्षित और अमन घर के आंगन में बैठे थे। अवधेश घर का मुख्य दरवाजा साफ कर रहे थे। अंशिका घर के पीछे कमरे में बेटे आरव को दूध पिला रही थीं। वहीं विनोदिनी भी पहुंच गईं। इसी दौरान अचानक कमरे की कच्ची छत भर-भराकर ढह गई।





3 of 11 छत गिरने के दौरान हादसे में हुई तीन लोगों की मौत के बाद घर के बाहर एकत्रित ग्रामीण - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

तेज आवाज सुन सभी कमरे की ओर भागे। तीनों को मिट्टी और बांस बल्ली के नीचे दबा पाया। किसी तरह मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला गया। अस्पताल में डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तहसीलदार विनय कुमार द्विवेदी और लेखपाल रवि प्रकाश त्रिपाठी ने परिवार को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।





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4 of 11 पनकी पड़ाव में छत गिरने के दौरान हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद रोते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

धन्नी की छत पर था सीमेंट का लेप, नीचे थी पीवीसी

अवधेश के घर में कुल चार कमरे हैं। सभी की छतें कच्ची हैं। पीछे वाले कमरे में अंशिका और हर्षित का बेडरूम है। कुछ माह पहले बारिश के दौरान घर की छत टपकने के चलते अवधेश ने हर्षित के कमरे में ऊपर से सीमेंट और गिट्टी का पतला प्लास्टर करवा दिया था। नीचे बल्ली न दिखें इसलिए उसे पीवीसी फॉल सीलिंग लगाकर ढक दिया गया था। यही कारण रहा कि छत कमजोर होती रही किसी को पता नहीं चला। अचानक भरभरा कर ढह गई।



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5 of 11 पनकी पड़ाव में इसी कमरे की गिरी छत जिसमें दबकर तीन की मौत हो गई है - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी