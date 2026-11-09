यूपी: 'सरकार आने पर.... अगर कोई कार्यकर्ता धमकी दे तो उसे पार्टी से निकालें जिलाध्यक्ष', शिवपाल यादव की हिदायत

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कहा कि पार्टी की बदनामी नहीं होनी चाहिए। लोगों को झुककर अपना बनाएं। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव की आजादी की लड़ाई की तरह है। इस बार समाजवादियों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। इस बार का चुनाव अलग तरह का होगा। विज्ञापन

कहा कि पार्टी की बदनामी नहीं होनी चाहिए। लोगों को झुककर अपना बनाएं। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव की आजादी की लड़ाई की तरह है। इस बार समाजवादियों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। इस बार का चुनाव अलग तरह का होगा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी इटावा के सैफई स्थित ब्लॉक कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि किसी कार्यकर्ता ने धमकी दी कि सरकार आने पर पता चलेगा और शिकायत मिली तो संबंधित जिलाध्यक्ष उस कार्यकर्ता को पार्टी से निकालने का काम करें।

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अखिलेश ने अच्छे व्यवहार और भाषा का पढ़ाया पाठ

दिवाली पर सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव में रहे। शनिवार रात करीब तीन घंटे तक कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद रविवार को भी वह सुबह 10 बजे से दो बजे तक प्रदेश व देश भर से आए कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं संबोधित करते हुए अच्छा व्यवहार और भाषा रखने का पाठ पढ़ाया।



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'वनस्पति का सेवन करके सरकार चलाना ठीक नहीं है'

अखिलेश यादव ने कहा कि अपने भाषा और अच्छे व्यवहार से समाजवादियों की छाप छोड़ें। कहा कि भाजपा का एआई से वीडियो बनाने में हमसे काम नहीं चल पा रहा था तो चाचा और आजम साहब को भी ले आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही वीडियो वनस्पति वाला ही काफी है। तंज कसा कि वनस्पति का सेवन करके सरकार चलाना ठीक नहीं है। कहा अगले साल समाजवादी विजय की दिवाली मनाएंगे।

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राम मंदिर और अयोध्या पर सवाल

अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के मामले पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कही थी। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कथित सरगना और आरोपियों को संरक्षण देने वालों पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि अयोध्या के लोगों को दुखी और अपमानित किया गया है। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा भी नहीं मिला है।



