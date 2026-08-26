{"_id":"6a8e9df45067782301081bc3","slug":"video-bijnor-leopard-trapped-in-cage-after-repeated-sightings-in-agwanpur-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजनौर के अगवानपुर में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, तीन गुलदारों की मौजूदगी से दहशत में थे ग्रामीण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिजनाैर में अफजलगढ़/ कादराबाद क्षेत्र के गांव अगवानपुर के जंगल में लगातार दिखाई दे रहे तीन गुलदारों में से एक मंगलवार देर रात पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने चार दिन पहले ग्रामीणों की मांग पर नायब सिंह के खेत में पिंजरा लगाया था। गुलदार के पकड़े जाने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। पिंजरे में कैद होने के बाद गुलदार ने बाहर निकलने का प्रयास किया, जिसमें उसका मुंह जख्मी हो गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पिंजरे समेत पीलीडैम वन चौकी ले गई। नगीना रेंजर प्रदीप शर्मा ने बताया कि गुलदार नर है और उसकी उम्र करीब 9 से 10 वर्ष है। उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे जंगल में छोड़ा जाएगा।

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