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Bhadohi News: आशुतोष ने जीते स्वर्ण पदक दुर्गा प्रसाद को कांस्य मिला

Sat, 24 Oct 2026 02:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:17 AM IST
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Ashutosh won a gold medal; Durga Prasad received a bronze.
Photo Title - फोटो : shiv tripathi
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, प्रयागराज में शुक्रवार को अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल आयोजित किया गया।
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इसमें भदोही के आशुतोष पटवा ने कंपाउंड राउंड में स्वर्ण पदक, जबकि दुर्गा प्रसाद पटवा ने रिकर्व राउंड में कांस्य पदक जीता।
दोनों खिलाड़ियों का अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ी 15 से 22 दिसंबर तक तेजपुर विश्वविद्यालय, असम में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वे देवनाथपुर स्थित श्री दयाल आर्चरी एकेडमी में प्रशिक्षक रोहित सिंह के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
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खिलाड़ियों के चयन पर जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष विशंभर दयाल, संरक्षक प्रदीप बरनवाल, महासचिव अशोक कुमार गुप्ता, उर्मिला देवी, विवेक श्रीवास्तव, सुमन गुप्ता, आलोक कुमार और विनोद कुमार ने खुशी जताई।
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