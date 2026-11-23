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ज्ञानपुर जिले में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए रविवार को पुलिस लाइन में र्ब्लैक आउट आधारित मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। डीएम अनिल कुमार सिंह की उपस्थिति में आयोजित इस अभ्यास में पुलिस, होमगार्ड, आपदा मित्र, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, मेडिकल टीम एवं अन्य संबंधित विभागों ने सहभागिता करते हुए आपदा की स्थिति में अपनी तत्परता और कार्यक्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया।

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