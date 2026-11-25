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सुरियावां और मोढ़ के साथ भदोही की बड़ी आबादी को सालों के बाद रोडवेज बस की सौगात मिली है। सुरियावां ब्लॉक के कस्तूरीपुर चौराहे से सुबह सात बजे एक नई बस सेवा शुरू हुई। यह बस सुरियावां, ज्ञानपुर और भदोही होते हुए रामपुर मड़ियाहूं पहुंचेगी। सोमवार को भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग ने कस्तूरीपुर में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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