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भदोही के राणा और वाराणसी के आशीष ने जीती कुश्ती, VIDEO

Wed, 02 Sep 2026 07:52 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:52 PM IST
Rana from Bhadohi and Ashish from Varanasi win wrestling bouts
डीघ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बिछियां के मैदान में बुधवार को विराट कुश्ती एवं मेले का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न जिलों से आए पहलवानों ने दावपेंच दिखाए। इस दौरान लगे मेले में बड़ी संख्या में महिला, पुरूष संग बच्चे पहुंचे। सभी ने चाट-फुल्की का आनंद लेते हुए घरेलू सामानों की खरीदारी की।
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