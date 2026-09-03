Bhadohi News: शराब के साथ आजमगढ़ का युवक गिरफ्तार

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जीआरपी की ओर से रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक आनंद कुमार यादव टीम के साथ स्टेशन परिसर में जांच कर रहे थे। इसी दौरान प्रयागराज की ओर स्टेशन नाम पट्टिका के पास एक संदिग्ध युवक को रोककर उसके पास मौजूद प्लास्टिक की बोरी की तलाशी ली गई।बोरी से 180-180 एमएल के 96 क्वार्टर अंग्रेजी शराब बरामद हुए। पूछताछ में युवक ने अपना नाम अंकित गुप्ता निवासी फूलपुर, आजमगढ़ बताया। जीआरपी चौकी प्रभारी आनंद कुमार यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।