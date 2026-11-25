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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) गेट के पास सोमवार की सुबह एक नवजात बच्ची लावारिस हाल में मिली। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची का जन्म केवल एक से पांच दिन पहले ही हुआ था। नवजात के मिलने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बच्ची फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बच्ची को सीएचसी पर ही चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया। तबियत में सुधार न होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम सानिध्य में उसे बीएचयू रेफर किया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है।

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