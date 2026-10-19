मनोरमा नदी में डूबने से युवक की मौत

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हर्रैया थाना क्षेत्र मनोरमा नदी में सोमवार को शाम में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। युवक की पहचान मुरादीपुर गांव निवासी विशाल सिंह उम्र 25 साल की रूप में हुई है।

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