{"_id":"6ad364a539a2c22a7e0bbf88","slug":"video-vaccination-held-at-200-centres-in-basti-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: 200 केंद्रों पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती जिले में शनिवार को करीब 200 केंद्रों पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। पांच साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को टीके लगाए गए। हालांकि, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के कारण कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण शुरू नहीं हो सका, जिससे लाभार्थियों को परेशानी हुई।

... और पढ़ें