ग्राम प्रहरी के साथ पुलिस ने किया बैठक

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ग्राम प्रहरी पुलिस की जमीनी सूचना व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। गांव में होने वाले विवाद, संदिग्ध गतिविधियों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी स्थिति की जानकारी समय से पुलिस तक पहुंचने पर बड़ी घटना को टाला जा सकता है। यह बातें बुधवार को थाना महुली परिसर में ग्राम प्रहरियों की बैठक में एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने कहीं।

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