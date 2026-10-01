Basti News: बारिश के बाद फसलों पर फंगस का खतरा

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उन्होंने बताया कि धान में बैक्टीरियल ब्लाइट, शीथ ब्लाइट, फॉल्स स्मट (हल्दिया) और भूरा धब्बा रोग की आशंका है। बैक्टीरियल ब्लाइट में पत्तियां ऊपर की नोक से नीचे की ओर सूखने लगती हैं। लक्षण दिखाई देने पर कृषि विभाग की सलाह के अनुसार उचित दवा का छिड़काव करें। शीथ ब्लाइट व फॉल्स स्मट के नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल तथा भूरा धब्बा रोग में कार्बेंडाजिम का प्रयोग किया जा सकता है। मक्का में पत्ती झुलसा, बैंडेड लीफ व शीथ ब्लाइट और गन्ने में लाल सड़न रोग की निगरानी की सलाह दी गई है।

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बस्ती। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद खेतों में नमी और वातावरण में आर्द्रता बढ़ने से धान समेत अन्य फसलों में फफूंद व बैक्टीरियल रोगों का खतरा बढ़ गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतन शंकर ओझा ने किसानों को फसलों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है।